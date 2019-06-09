"العسكري" يدعو "الحرية والتغيير" إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني

وأكد شمس الدين كباشي، أن المجلس ينظر في أي شروط تتقدم بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات وسنرد عليها.
مشيراً إلى أن العسكري منفتح على أية مبادرات من شأنها تقريب وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير.
وأضاف كباشي: لم تتأثر الحياة كثيرا رغم دعوة قوى الحرية والتغيير لعصيان مدني، لكننا نأسف لهذا التصعيد مع إعلان العصيان المدني في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا.
ودعى المتحدث باسم المجلس العسكري قوى الحرية والتغيير إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني.
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