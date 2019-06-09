بث مباشبر.. لقاء مع المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي

دوري الأمم الأوروبية إنجلترا x

15:00 سويسرا البرتغال x

20:45 هولندا الدوري التونسي الإفريقي x

16:00 الترجي الدوري المغربي الكوكب المراكشي Advertisements x

19:00 الوداد البيضاوي الرجاء x

21:00 الدفاع الجديدي مباريات دولية ودية الكاميرون x

19:30 زامبيا البرازيل x

21:00 هندوراس

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