المنتخب الإنجليزي يحقق المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم

حقق المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم المركز الثالث في بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد فوزه على نظيره السويسري بركلات الترجيح بنتيجة (6-5)، وذلك بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي سلبيا في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم /الأحد/ على ملعب "ألفونسو هنريكس" في مدينة جيماريش البرتغالية.

جاءت المباراة قوية ومتكافئة، وإن كان الفريق الإنجليزي الأخطر وأكثر فرصا، ومع ذلك فشل الفريقان في الوصول للشباك طوال أحداث اللقاء.

وحافظ سومر حارس مرمى سويسرا على نظافة شباكه في الدقيقة 14 من زمن اللقاء، بعد تصديه لتسديدة رحيم سترلينج، كما أهدر ديلي آلي فرصة إحراز الهدف الأول لمنتخب "الأسود الثلاثة"، بعدما قابل كرة عرضية من أرنولد برأسية قوية ولكنها مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى سويسرا.. فيما تألق بيكفورد حارس منتخب إنجلترا وتصدى ببراعة لتصويبة السويسري جرانيت شاكا.

وفي الدقيقة 85، أحرز المهاجم كالوم ويلسون هدفا لإنجلترا، ولكن حكم اللقاء قرر العودة لتقنية "الفيديو" للتأكد من صحة الهدف، وقرر إلغاء الهدف بعد ارتكاب ويلسون مخالفة ضد مدافع سويسرا.

وتألق سومر حارس مرمى المنتخب السويسري بعدما تصدى لهجمتين متتاليتين من سترلينج في الدقيقة 99 من عمر الشوط الإضافي الأول، وكانت آخر الفرص وأخطرها للمنتخب الإنجليزي من ركلة حرة مباشرة قبل انتهاء الوقت الإضافي الثاني تصدى لها رحيم ستيرلينج لكنها ارتطمت بالعارضة، ليحتكم الفريقان إلى الركلات الترجيحية، حيث سجل لمنتخب إنجلترا كل من هاري ماجواير، روس باركلي، جيدون سانشو، رحيم سترلينج، جوردان بيكفورد، إيريك داير.. فيما سجل لمنتخب سويسرا كل من ستيفن زبير، جرانيت تشاكا، مانويل أكانجي، كيفن مبابو، فابيان شار، وأهدر جوزيب دراميتش لاعب المنتخب السويسري الضربة السادسة بعدما نجح بيكفورد في التصدي للركلة ببراعة، ليفوز المنتخب الإنجليزي بالمباراة.