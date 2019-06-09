اعتقال المتظاهرين يخيم على الانتخابات في كازاخستان

خيم اعتقال مئات المتظاهرين في المدن الرئيسية في كازاخستان اليوم الأحد على الانتخابات الرئاسية التي تعد الأولى منذ الاستقلال في عام 1991 والتي لم يشارك فيها الأب الروحي للبلد الواقع في آسيا الوسطى نورسلطان نزارباييف.

وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا أمام قصر الشباب في السوق القديمة للعاصمة الكازاخية بشعارات ضد نزاباييف (79 عاماً) الذي ترك الرئاسة في مارس الماضي، لكنه ما زال قائداً في الظل في قيادة مجلس الأمن الوطني.

وشرعت عناصر مكافحة الشغب المجهزة بدروع وهراوات، والتي تجاوزت عدد المتظاهرين، في اعتقال جميع المشاركين في المسيرة والعديد منهم من الشباب.

وحملت المشاركين بالقوة إلى حافلات وعربات أمنية كانت متوقفة في الميدان الذي أغلق أمام المرور.

واعتقلت الشرطة جميع الشباب الذين كانوا متواجدين في الميدان وقامت بتسجيل الحوادث والاعتقالات بهواتف جوالة.

وكان الهتاف الرئيسي للمتظاهرين "مقاطعة" و"عار".

ودعا المصرفي مختار أبليازوف المنفي في فرنسا ومطلوب من القضاء الكازاخي في الأيام الأخيرة إلى النزول إلى الشوارع احتجاجا على الانتخابات.

وحملت الاحتجاجات اسم "تحرير" وشارك فيها مئات الأشخاص.

واعتقلت الشرطة الكازاخية أيضا عشرات الأشخاص في احتجاجات غير مصرح بها في ثاني مدن البلاد ألما أتا.

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وأعلنت وزارة الداخلية أن منظم الاحتجاجات هو تنظيم متشدد ومحظور يعرف بـ"الاختيار الديمقراطي لكازاخستان" ويرأسه أبليازوف.

وبشأن الأنباء حول مقتل مسنة خلال إحدى المداهمات الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية أنها فقدت الوعي فقط.

وحذرت السلطات في الأيام الأخيرة من خطط بعض الجماعات للدعوة لاحتجاجات خلال وبعد الانتخابات.

وأوصى الرئيس المؤقت للبلاد ومرشح الحكومة قاسم جومارت توكاييف صباح الأحد قوات الأمن بالتسامح مع المعارضين، لكنه حذر من أن الحكومة لن تغض عينها إزاء المخالفات الخطيرة للقانون.

ويعد توكاييف (66 عاما) الأوفر حظا للفوز، بموجب استطلاعات نشرتها الصحافة المحلية.

وتدعم القوى الرئيسية عملية انتقالية منظمة مع توكاييف تضمن استثمارات بالملايين في بلاده الغنية بالموارد الطبيعية.

ويعد الصحفي أميرزان كوسانوف المنافس الرئيسي لتوكاييف وأول معارض يترشح في الانتخابات الرئاسية منذ 14 عاماً، على الرغم من أن أكبر أحزاب المعارضة الديمقراطية دعا لمقاطعة الانتخابات.

وبحسب استطلاعات الرأي، تأتي تانيا يسباييفا في المركز الثالث خلف توكاييف وكوسانوف بأكثر من 5% من الأصوات في دولة توجد بها وزيرة واحدة فقط و27% من نواب البرلمان من النساء.

وبغض النظر عن النتيجة، ستدخل هذه الانتخابات التاريخ لأنها للمرة الأولى منذ حلول الديمقراطية في آسيا الوسطى تشارك امرأة هي تانيا يسباييفا في السباق الرئاسي.