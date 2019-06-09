وزير خارجية قطر: نسعى لإنهاء التصعيد بين إيران وأمريكا

كشف وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن إجراء الدوحة لمحادثات مع إيران والولايات المتحدة بشأن إنهاء التصعيد بين البلدين.

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