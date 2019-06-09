المتحدث باسم تجمع المهنيين في السودان: لا توجد خلافات بيننا ومستمرون بالنضال السلمي

قال أمجد فريد، المتحدث باسم تجمع المهنيين في السودان، إن قوى إعلان "الحرية والتغيير"، قبلت الوساطة الإثيوبية من حيث المبدأ فقط، لكنها لن تعود للتفاوض قبل تحقيق شروطها وأبرزها تحمل المجلس العسكري مسؤولية فض اعتصام القيادة العامة، الذي تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا.

ونفى فريد في حوار مع راديو "سبوتنيك"، وجود أي خلافات أو انقسامات داخل مكونات قوى إعلان "الحرية والتغيير"، مشيرا إلى أن قوى الحرية والتغيير موحدة في مطالبها التي طرحتها لمناقشة عودة العملية السياسية.

ما هي تفاصيل المبادرة الإثيوبية لحل الأزمة بينكم وبين المجلس العسكري؟

متظاهرون سودانيون بالقرب من إطارات محترقة مستخدمة لإقامة حاجز في أحد الشوارع مطالبين المجلس العسكري الانتقالي في البلاد بتسليم السلطة للمدنيين