مصرع 6 جراء عواصف وفيضانات شرقي الصين

لقي 6 أشخاص مصرعهم، بينما فقد شخص واحد، جراء هطول أمطار غزيرة وفيضانات في جنوب شرق الصين.

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية الرسمية، اليوم الأحد، فإن 88 ألف شخص تم إجلاؤهم من مقاطعة جيانغشي، بعد هبوب الرياح القوية والبرد والفيضانات، والتي أسفرت عن تدمير أكثر من 100 منزل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

وتقوم السلطات الصينية بتوزيع الأغطية والحصائر وغيرها من مواد الإغاثة في المناطق المتضررة.

وصرح مسؤولو إدارة الطوارئ لـ "شينخوا"، أن الأمطار الغزيرة التي بدأت الأسبوع الماضي، تسببت في فيضانات في 4 مدن، من بينها ناننينغ وجويلين، متوقعين استمرار هطولها حتى 12 يونيو/حزيران الجاري.