هروب 14 أسدا من حديقة.. والسلطات تعلن حالة الاستنفار

أعلنت مقاطعة جنوب أفريقية حالة الاستنفار، بعد هروب جماعي لمجموعة من الأسود من حديقة وطنية، وحذرت السكان من خطورة التعرض لها.

وهرب 14 أسدا من حديقة "كروغر" الوطنية في مقاطعة ليمبوبو شمالي جنوب أفريقيا، الخميس الماضي، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويلاحق فريق من حراس الغابات الأسود المفترسة من أجل إعادتها إلى الحديقة، إذ تم رصد بعضها على مسافة نحو 8 كيلومترات، عند منجم قرب بلدة فالابوروا.

وطلبت السلطات في المنطقة من السكان المحليين وعمال المناجم "توخي الحذر في جميع الأوقات"، إلى حين الانتهاء من عمليات البحث عن الأسود الهاربة.

وأرسلت وزارة التنمية الاقتصادية والبيئة والسياحة في ليمبوبو، مجموعة من حراس الغابات إلى لمناطق التي هربت باتجاهها الأسود، لمراقبة أي تحرك لها.

وتعهد متحدث باسم حكومة مقاطعة ليمبوبو بالقبض على الأسود وإعادتها إلى الحديقة.