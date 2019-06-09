"الامدادات" تنفى اقتحام قوات عسكرية لمقرها

نفى مدير خدمة الزبائن بالصندوق الصندوق القومى للامدادات الطبية د ابوبكر صلوحة ما ورد من معلومات وصفها بالخاطئة افادت بدخول قوات عسكرية داخل الامدادات الطبية، واكد ان الامدادات الطبية تمارس عملها المهنى بصورة طبيعية وعادية واشار صلوحة الى استمرار توفير الادوية للمستشفيات لافتا الى تسليم عدد من المستشفيات والصيدليات حصتها يوم امس. واكد فى تصريح لـ”سونا” ان قوات الدعم السريع ظلت تقوم بحماية وحراسة الامدادات الطبية باعتبارها مؤسسة حيوية ساهمت فى انسياب حركة السير امام الامدادات.

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