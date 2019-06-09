أخبار لا تفوتك| دعوة للبابا فرنسيس.. ورسائل هامة للمجلس العسكري (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



البابا فرنسيس يدعو للسلام والحوار فى السودان

دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إلى السلام فى السودان، وقال البابا فى عظته الأسبوعية أمام الحشود فى ساحة القديس بطرس، "تثير الأنباء الواردة من السودان الألم والمخاوف، نصلى من أجل هؤلاء الناس حتى ينحسر العنف ويتم السعى للصالح العام عبر الحوار".

ويذكر أن تحالف لجماعات المعارضة الرئيسية فى السودان، قال، الجمعة، إنهم منفتحون على وساطة رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، بينهم وبين الحكام العسكريين للبلاد وفق شروط معينة، ومن بين مطالب المعارضة إجراء المجلس العسكرى تحقيق شفاف حول الأحداث التى جرت يوم الاثنين الماضى، وإطلاق سراح السجناء السياسيين.

خلو أكبر أسواق الخرطوم وغياب موظفي شركة الاتصالات الحكومية

خلى أحد أكبر الأسواق في وسط مدينة الخرطوم من البائعين والمشترين، استجابة لدعوة قوى المعارضة للعصيان المدني في السودان، كما استجاب موظفو شركة "سوداتل الحكومية" للدعوات العصيان.

وخلت السوق من البائعين والمشترين استجابة للدعوة للعصيان المدني، في أول أيام العمل بعد إجازة عيد الفطر.

كما قال أحد موظفي شركة سوداتل لوكالة سبوتنيك "غياب موظفي شركة سوداتل الحكومية في ظل دعوات للعصيان المدني".

وأفاد شهود عيان بأن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بحري.

وأضاف شهود العيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.

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المجلس العسكري: دعوة العصيان لم تلق تجاوبا

نفى المجلس العسكري السوداني، بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوبا كبيرا في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية بالدولة.

وحسب قناة "الحدث"، فقد "نفت مصادر المجلس العسكري بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوباً كبيراً في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن أغلب مؤسسات القطاع الخاص المصرفية والخدمية. وزادت هذه المصادر أن وضع المتاريس داخل الأحياء السكنية منع الآلاف بالفعل من الوصول إلى أعمالهم".

"العسكري السوداني" يجدد حرصه على التفاوض والتداول السلمي للسلطة

أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان.

وقال المجلس في بيان له، إنه حريص على توافق يفضي للتأسيس إلى التحول الديمقراطي والذي يمثل هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد.

وتوجه بالشكر والتقدير لحكومة إثيوبيا على مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وثمن المبادرة الإثيوبية التي طرحها آبي أحمد خلال زيارته للخرطوم الجمعة.

وزير الخارجية الألماني: الأطراف في السودان يجب أن تعود للمفاوضات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي من أبوظبي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أن الأطراف في السودان يجب أن تعود للمفاوضات.

وأكد هايكو ماس، اليوم الأحد خلال تمسكه بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.