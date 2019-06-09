وزير الخارجية الألماني: الأطراف في السودان يجب أن تعود للمفاوضات

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي من أبوظبي مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، أن الأطراف في السودان يجب أن تعود للمفاوضات.

وأكد هايكو ماس، اليوم الأحد خلال تمسكه بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.

وأضاف قائلا، حسبما نقلت "سكاي نيوز": ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في السودان.

وتابع ماس "أزور المنطقة على خلفية التوترات الجارية فيها ونحن نتبادل الآراء مع الأطراف الفاعلة هنا"