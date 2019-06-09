وأكد هايكو ماس، اليوم الأحد خلال تمسكه بضرورة التوصل إلى حل سياسي في السودان.
وأضاف قائلا، حسبما نقلت "سكاي نيوز": ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة في السودان.
وتابع ماس "أزور المنطقة على خلفية التوترات الجارية فيها ونحن نتبادل الآراء مع الأطراف الفاعلة هنا"
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الألماني: الأطراف في السودان يجب أن تعود للمفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.