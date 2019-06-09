"صيف انتقالات ساخن" ينتظر ليفربول.. وكلوب حدد ما يريده

ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يسعى إلى التعاقد مع لاعبين جديدين، خلال انتقالات الصيف، في مسعى للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا

وبحسب صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن كلوب يريد تعزيز بعض المواقع في الفريق، الذي قدم أداء مشجعا، خلال السنة الحالية، فخسر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط، لكنه تمكن من التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون مقابل.

ويتطلع "الريدز" إلى تعزيز كلا من موقع حارس المرمى، فعلى الرغم من وجود الحارس القوي، أليسون بيكر، الذي التحق بالفريق الصيف الماضي، إلا أن ليفربول قد يعاني كثيرا في حال إصابته أو توقيفه.

وذكرت تقارير رياضية، مؤخرا، أن ليفربول يسعى إلى ضم حارس فريق كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثريدج، حتى يكون الحارس الثاني، بالنظر إلى الرحيل المتوقع للألماني لوريوس كاريوس.

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ولم تتضح بعد أسماء اللاعبين اللذين يسعى فريق ليفربول إلى إلحاقهما بصفوفه، لأجل خوض الموسم المقبل، بمستوى قوي.

وبالإضافة إلى مركز حراسة المرمى، يسعى كلوب لتدعيم مركزي الظهير الأيمن، الذي يشغله ترنت ألكساندر أرنولد ومركز الظهير الأيسر ، الذي يشغله أندي روبرتسون.

وفي وقت سابق، قال نجم الفريق المصري، محمد صلاح، إن لقب أبطال أوروبا ليس سوى البداية، فيما أكد زميله جوردن هاندرسون، تطلعه إلى مزيد من النتائج المشرفة في المستقبل.