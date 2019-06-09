بدء وصول بواخر المعتمرين السودانيين عبر ميناء سواكن

تصل إلى ميناء سواكن تباعا خلال اليوم ثلاث بواخر ركاب تحمل على متنها المعتمرين العائدين من جدة .

صرح بذلك لـ(سونا) المدير العام لهيئة الموانئ البحرية عمر أحمد محمد علي، مؤكداً انسياب العمل بجميع الموانئ بولاية البحر الأحمر، وأشار إلى وجود باخرتين للحاويات بالميناء الجنوبي إحداهما للتفريغ وأخرى للشحن، ولفت إلى وجود باخرة لشحن صادر الذرة بالميناء الشمالي.

وكشف عمر عن وصول باخرة تحمل غاز طبخ خلال اليوم ووصول خمس بواخر أخرى، باخرتين محملتين بالقمح وثلاث محملة بالسكر وذلك خلال اليومين القادمين.