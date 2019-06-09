أكد دكتور سليمان عبد الجبار وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن الخدمة الصحية والعلاجية تسير بصورة طيبة في كثير من المستشفيات بالولاية، حيث تمت إعادة الخدمة بمستشفيات بحري وطوارئ أم درمان.

وقال دكتور عبد الجبار في تصريح لـ( سونا) إن هناك مجهودات مقدرة من الأطباء عموما في السودان وفي الوزارة الاتحادية والولائية ولجنة الأطباء المركزية لعودة الخدمة لعدد من الأقسام بالمستشفيات المختلفة.

وطالب بإعادة النظر في قفل الشوارع والتعرض للاسعافات لأنها تقل المرضى، مضيفا أنه دوليا الاسعافات لديها حماية وأن الصحة جانب إنساني لاتحتمل الإضراب أو التوقف.

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وناشد عبد الجبار الأطباء والكوادر الصحية كافة بالاستمرار في خدمة المواطنين، وأشاد بما ظلوا يقدمونه في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن بعض المؤسسات الصحية بالعاصمة تأثر العمل بها مؤخرا إثر الاعتداءات على الكوادر الطبية من قبل بعض المتفلتين، حيث كان هناك اعتداء على بعضها أدى إلى توقف كلي وجزئي لـ 13 مستشفى بالولاية.

كما شكلت المتاريس عقبة أمام الوصول للمؤسسات الصحية، وتم الاعتداء على الاسعافات التي تقل المرضى وتعرض 14 اسعافا للتهشيم وأن هناك مرضى من الأطفال وغسيل كلى وحالات ولادة لم تستطع الوصول للمستشفيات مما نجم عنها عدد من حالات الوفيات.