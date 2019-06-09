المجلس العسكري: دعوة العصيان لم تلق تجاوبا

نفى المجلس العسكري السوداني، بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوبا كبيرا في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية بالدولة. وحسب قناة "الحدث"، فقد "نفت مصادر المجلس العسكري بشدة أن تكون دعوة العصيان قد لاقت تجاوباً كبيراً في المؤسسات العامة والوزارات والقطاعات الحيوية في الدولة، فضلاً عن أغلب مؤسسات القطاع الخاص المصرفية والخدمية. وزادت هذه المصادر أن وضع المتاريس داخل الأحياء السكنية منع الآلاف بالفعل من الوصول إلى أعمالهم".



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