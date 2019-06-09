السعودية واليابان تتعاونان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

وتتضمن المذكرة، تطوير البنية الرقمية التحتية، وتبادل الخبرات في التقنيات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية في البلدين.
وقالت الوزارة السعودية، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الأحد، إنه "في إطار سعينا لبناء شراكات دولية لتطوير القطاع وتعزيز التحول الرقمي، وقعنا اليوم مذكرة تعاون مع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، وذلك بهدف دعم وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتطوير رأس المال البشري".
ووقع الاتفاقية من الجانب السعودي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، ومن الجانب الياباني وزير الشؤون الداخلية والاتصالات، ماساتوشي إيشيدا، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وجاء ذلك، على هامش مشاركة السواحة في الاجتماعات حول الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين (جي 20)، في تسوكوبا إيباراكي باليابان.
وقال السواحة: "الاتفاقية تركز على عدة مجالات رئيسية مع الجانب الياباني، تشمل تطوير رأس المال البشري، وتعزيز جودة البنية الرقمية التحتية، بالإضافة إلى دعم صناعة تقنية المعلومات، والاستثمار في الابتكار والتقنيات الناشئة".
جدير بالذكر، أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد في مدينة أوساكا باليابان، يومي 28 و29 حزيران/يونيو الجاري.
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