السلطات السعودية تتحرك بعد إطلاق نار في العاصمة

تحركت السلطات السعودية ، بعد تداول فيديو لأحد المواطنين، وهو يطلق النار في الهواء بعد الانتهاء من خطبة صلاة عيد الفطر.

وصرح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة الرياض، علوش بن فارس بن بادي، أن أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، وجه الجهات المعنية بسرعة القبض على المخالف، وتطبيق المقتضى النظامي بحقه، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية.

وكانت السعودية احتفلت بأول أيام عيد الفطر يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بناءا على قرار المحكمة العليا.