رحلات الطيران تسير بصورة طبيعية

أكدت شركة مطارات السودان القابضة سير العمل بصورة طبيعية بمطار الخرطوم الدولي واكتمال حضور العاملين بوحدات المطار المختلفة. وأشارت الشركة الى جدول الرحلات اليومية موضحة أنه يسير بصورة جيدة، حيث قامت شركة بدر صباح اليوم بتسيير رحلة من الخرطوم الى أديس أبابا واخرى تابعة لذات الشركة من الخرطوم الى جدة و تتأهب تاركو للإقلاع طائرة الى جدة والعربية الى الشارقة والأثيوبية الى أديس أبابا.

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