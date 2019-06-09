السوريون يدخرون ملياري دولار في 13 مصرفا

وصلت قيمة ودائع العملاء السوريين لدى 13 مصرفا خاصا تنشط في سوريا إلى حوالي ملياري دولار (أكثر من ألف مليار ليرة سورية)، دون أن يشمل الرقم ودائع المصارف في ما بينها.

وقالت صحيفة "الوطن" إن هذا الرقم شمل البيانات المالية لـ13 مصرفا من أصل 14، حيث لم ينشر بنك الأردن سورية بياناته بعد.

وأكدت البيانات أن إجمالي ودائع الزبائن سنة 2018 ارتفع بـ24 بالمئة مقارنة بسنة 2017.

ووصلت قيمة ودائع العملاء في المصارف الإسلامية إلى نحو 243.7 مليار ليرة سورية نهاية 2018، محققة زيادة نسبتها 36.36 بالمئة عن سنة 2017.

ويتصدر بنك بيمو السعودي الفرنسي المصارف الخاصة في حجم ودائع الزبائن، يليه المصرف الدولي للتجارة والتمويل، ثم بنك سورية والمهجر.

يذكر أن 14 مصرفا خاصا تعمل في سورية حققت أرباحا قدرها 9.7 مليار ليرة في أول تسعة أشهر من السنة الماضية، فيما استفادت المصارف الإسلامية من 5.57 مليار.