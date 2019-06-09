زوجة روبرت دي نيرو تطالب بنصف ثروته

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن هايتاور التي انفصلت عن دي نيرو في نوفمبر الماضي، كانت وقعت اتفاقية ما قبل الزواج في العام 2004 تحدد حقوقها في امتلاك شقة بقيمة 6 ملايين دولار، و500 ألف دولار نقدا ومليون دولار في النفقة، في حال الطلاق.
وقال آلان مانتل،محامي هايتاور، إن بنود الاتفاق تمنحها حق الحصول على نصف ما كسبه النجم دي نيرو البالغ من العمر 75 عاما طيلة مدة زواجهما، بما في ذلك شركاته الـ35.
وكان دي نيرو وهايتاور قد تزوجا عام 1997، لكن دي نيرو تقدم بطلب للطلاق عام 1999 وبعد 5 سنوات قام الزوجان باستئناف علاقتهما الزوجية التي نتج عنها طفلان هما إيلين وهيلين غريس.
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