ولحقت أضرار كبيرة بالمنازل والبنى التحتية التي غمرتها المياه، وتعطلت شبكات التزويد بالماء والكهرباء، وانقطعت معظم الطرق المؤدية لوسط المدينة.
وعبر العديد من السكان عن امتعاضهم الشديد لانسداد قنوات الصرف الصحي، كون الأمطار هطلت لمدة قصيرة ما كان لها أن تثقل عبء الصرف الصحي في المدينة.
واضطر الجيش الجزائري وقوات الحماية المدنية إلى تشكيل خلايا أزمة لإجلاء المواطنين المحاصرين بالمياه.
من جهتهم، اشتكى الفلاحون ومربو المواشي من حجم الضرر الذي أصاب محاصيلهم وقطعانهم، مطالبين بتعويضات ودعم من الدولة.
واستنكر رواد مواقع التواصل الذين يعيشون في المنطقة المنكوبة نقص الموارد المتاحة لمساعدة الضحايا، وغياب التغطية الإعلامية لما يحدث.
ويشتكي العديد من سكان المدن الجنوبية في الجزائر من "التهميش" مقارنة بسكان المدن الشمالية، في حين تؤكد السلطات الجزائرية تسخيرها كل الموارد والطاقات لتنمية المناطق النائية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيضانات جارفة تشرد المئات جنوب الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.