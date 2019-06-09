شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مدينة الدويم تلبي نداء الوطن وتعلن العصيان المدني الشامل.

اغلاق كل المحال التجارية والصيدليات والسوق الكبير بمدينة الدويم.

Short URL : Copied

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو : جانب من العصيان المدني الشامل بمدينة الدويم…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.