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شاهد بالفيديو : جانب من العصيان المدني الشامل بمدينة الدويم….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
مدينة الدويم تلبي نداء الوطن وتعلن العصيان المدني الشامل.
اغلاق كل المحال التجارية والصيدليات والسوق الكبير بمدينة الدويم.
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