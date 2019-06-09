شهاب محمد - الخرطوم - المادة السابقة العيد الجاب الناس .. بقلم الطيب عبد الماجد المقالة القادمة شاهد بالفيديو: السوق الشعبي الخرطوم مغلق تماما تنفيذا للعصيان المدني الشامل…

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : القطاع المصرفي بمدينة بورتسودان يستجيب بالكامل للعصيان المدني…. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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