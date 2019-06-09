شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردا على الجرائم التي ارتكبها المجلس العسكري وعصابات الدعم السريع في حق المدنيين العزل في القيادة العامة يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك، والتي راح ضحيتها العشرات. وتلبية لنداء الوطن ونداء تجمع المهنيين السودانيين فقد قامت مدنية مدني الكبرى بتلبية نداء تجمع المهنيين وذلك بالعصيان المدني الشامل،وهذه هي اسواق مدينة مدني الكبري مغلقة عن بكرة ابيها….

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور : جانب من العصيان المدني بمدينة مدني الكبرى… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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