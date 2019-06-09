"أطباء السودان" تعلن وفاة شخص أصيب بطلق ناري في الصدر

وقال الحساب الرسمي للجنة الأطباء على موقع تويتر "ارتقت روح الشهيد وليد عبد الرحمن قبل قليل بمدينة بحري، متأثراً بجراحه إثر الإصابة بطلق ناري مباشر في الصدر".
وأفاد شهود عيان بأن عدة تظاهرات تم تنظيمها في مدينة الخرطوم بحري.
وأضاف شهود العيان أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع تجاه المتظاهرين.
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