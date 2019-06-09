الحوثيون يخسرون الخط الدولي في معقلهم بصعدة

وخلال المواجهات تمكنت قوات الجيش الوطني من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد المليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.
وخلفت المواجهات قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي، وخسائر في العتاد، كما أجبرت عناصرها على الفرار والتراجع.
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