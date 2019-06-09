الحوثيون يخسرون الخط الدولي في معقلهم بصعدة

أحزرت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمالي اليمن، بعد أن تمكنت من تحرير "تبة البيضاء" و"التباب السود" في مديرية "باقِم" شمالي المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميلشيات الحوثي الموالية لإيران.

وخلال المواجهات تمكنت قوات الجيش الوطني من قطع الخط الدولي إلى باقم، والذي كان يمد المليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

وخلفت المواجهات قتلى في صفوف ميليشيات الحوثي، وخسائر في العتاد، كما أجبرت عناصرها على الفرار والتراجع.