موت "شجرة الصداقة الفرنسية الأمريكية" في حديقة البيت الأبيض

وكانت الشجرة ترمز لروابط الصداقة وحسن العلاقة بين الولايات المتحدة وفرنسا، حيث أحضرت من غابة ليسن التي سقط فيها 2000 جندي أمريكي أثناء الحرب العالمية الأولى.
وقالت الصحيفة إن الشجرة عجزت عن تحمل ظروف "الحجر النباتي" الإلزامية التي تفرضها مصالح الجمارك الأمريكية.
وتفرض سلطات الجمارك الأمريكية التابعة لوزارة الزراعة حجرا نباتيا على جميع النباتات والبذور المستوردة، وحتى الأتربة من أجل تجنب انتشار الأمراض أو استيراد أنواع جديدة من الحشرات الغازية.
يذكر أن تقارير تحدثت السنة الماضية عن اختفاء الشجرة تماما وظهور أعشاب مصفرة في مكانها.
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