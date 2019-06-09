قيادات حوثية تنهب وتهرب الآثار من مساجد صنعاء وصعدة

وقال إسماعيل الجرموزي مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الأوقاف والإرشاد - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية اليوم الأحد "إن الجامع الكبير بصنعاء، والجامع الكبير بشبام كوكبان، وجامع الهادى بصعدة، تحولت من مشاريع ترميم إلى مشاريع تنقيب عن الآثار والموروثات الأثرية والتاريخية والمخطوطات ونهبها وتهريبها إلى خارج البلاد"، فى إشارة إلى قيام قيادات حوثية بنهب وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية وبيعها فى الخارج.
وكانت مصادر إعلامية محلية قد أكدت فى وقت سابق، قيام ميليشيات الحوثى بعملية تهريب لواحدة من أقدم نسخ القرآن الكريم المحفوظة في الجامع الكبير بصنعاء والتى كتبت على جلد الغزال.
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