وزيرا خارجية الأردن وألمانيا يبحثان فى عمان آخر المستجدات الإقليمية

وأوضحت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم، أن اللقاء تناول أيضا سبل تطویر العلاقات الثنائية وتعزيز فرص التعاون الاقتصادى بين البلدين.
كما التقى الوزير ماس جنودا ألمانا مشاركين فى محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، حيث يتمركز فى قاعدة الأزرق الجوية الأردنية نحو 300 جندى ألماني، إضافة إلى 4 طائرات من طراز تورنيدو تقوم بمهام استطلاع فى إطار عمليات التحالف ضد التنظيم الإرهابى فى العراق وسوريا.
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