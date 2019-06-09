وذكرت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أنه تم انتشال جثة سائحة كورية جنوبية بمدينة "سززهالموباتا" على بعد 29 كيلومترا من مكان الحادث ، فيما لا يزال البحث جاريا عن سبع جثث أخرى لسائحين من كوريا الجنوبية إلى جانب قائد المركب.
وكان القارب السياحى قد اصطدم بعبارة ضخمة بنهر الدانوب بالعاصمة بودابست في 29 من مايو الماضى، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال حطام القارب السياحى، وتم إنقاذ 7 من ركاب القارب الذي كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا علاوة على اثنين من أفراد الطاقم عندما اصطدم بالعبارة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب سياحى بنهر الدانوب لـ 20 شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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