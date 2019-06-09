عمر الدقير: المجلس العسكري غير جاد ويقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين والسياسيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس حزب المؤتمر السوداني، القيادي في قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير في تصريحات إن «قوى الحرية والتغيير لم تتحدث مطلقاً عن مفاوضات مع المجلس العسكري»، وأضاف: «لقد رحبنا بالوساطة التي قدمها رئيس الوزراء الإثيوبي ولم نتحدث عن مفاوضات لأن هناك شروطا واضحة لا بد من تنفيذها»، واصفاً دعوة المجلس العسكري للدخول في مفاوضات بأنها «مختلة». ويوضح: «المجلس غير جاد لأنه يقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين والسياسيين… ومحاولة للقفز على دم الشهداء». المادة السابقة بالصور: شلل تام بمطار الخرطوم المقالة القادمة كيف تم تأسيس وتشكيل جيش الدفاع الإسرائيلي من المنظمات الإرهابية في فلسطين

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