بالصور: شلل تام بمطار الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - 9 يونيو، 2019 الخليج 365: Advertisements المادة السابقة بريطانيا تطالب “المجلس العسكري” السوداني بالإفراج فورا عن ثلاثة من قادة الحركة الشعبية المقالة القادمة عمر الدقير: المجلس العسكري غير جاد ويقوم بحملة اعتقالات واسعة ضد الناشطين والسياسيين

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