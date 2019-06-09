اشتباكات عنيفة في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم السبت، في الأسبوع الـ 30 على التوالي لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا، مع تراجع عدد المتظاهرين، بفارق كبير عن ذروته في نوفمبر/تشرين الثاني.

وعرض التلفزيون الفرنسي صورا لعدد قليل من المتظاهرين يرشقون عربات الشرطة بمقذوفات في ضاحية درانسي قرب شمال باريس، بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه ضد المتظاهرين في مدينة مونبلييه بجنوب البلاد، وشهدت مدينة ديجون بوسط فرنسا اشتباكات أيضا، وفقا لرويترز.

وذكرت الحكومة الفرنسية أن 10300 شخصا تظاهروا في أنحاء البلاد مقارنة بنحو 9500 شخص يوم السبت الماضي.

لكن العدد منخفض بفارق كبير عن ذروة الاحتجاجات في نوفمبر وديسمبر/كانون الأول، حين خرج ما يقدر بنحو 300 ألف شخص إلى الشوارع أيام السبت، في احتجاجات أسفرت في كثير من الأحيان عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق في باريس.

واندلعت الاحتجاجات بعد غضب عام ضد رفع ضرائب الوقود.