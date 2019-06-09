السفير البريطاني في الخرطوم يدعو المجلس العسكري للاستجابة لشروط قوى الحرية والتغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: دعا السفير البريطاني في الخرطوم، عرفان صديق، المجلس العسكري للاستجابة لشروط قوى الحرية والتغيير. وقال صديق في تغريدة عبر «تويتر» إن «الحوار هو كل شيء في الدبلوماسية… وإن الشروط المسبقة للحوار ليست عموما فكرة جيدة… لكن بعد ما حدث في 3 يونيو (حزيران) (تاريخ مجزرة الميدان) فإن شروط قوى التغيير للعودة إلى المحادثات تعد معقولة إلى حد كبير». وأضاف: «نأمل بأن نرى ردا إيجابيا من المجلس العسكري قريبا».

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