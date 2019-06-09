أنباء عن استقالة عضوين من المجلس العسكري الانتقالي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفاد نشطاء بارزين على مواقع التواصل أن الأمين العام للمجلس العسكري الفريق دفع الله حامد قد استقال من منصبه بالمجلس وكان قد سبقه في الاستقالة الفريق عادل بشائر مدير عام الشرطة .

وتأتي هذه التطورات عقب أيام من فض قوات عسكرية مشتركة اعتصام القيادة العامة بالعاصمة الخرطوم مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بحسب لجنة اطباء السودان المركزية .

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وحتى الان لايوجد ما يؤكد او ينفي من قبل السلطات صحة الانباء المتداولة بشكل واسع خلال الساعات القليلة الماضية عن استقالة عضوين في المجلس العسكري الانتقالي .

وفي شهر مايو، كان عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق مصطفى محمد، مدير الاستخبارات العسكرية السابق تقدم باستقالته من منصبه إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان بسبب ظروف صحية .

وفي وقت سابق من أبريل، كان المجلس العسكري قبل استقالة ثلاثة من أعضائه هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر.