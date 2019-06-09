جواد ظريف: أمريكا لم تحقق أهدافها في سوريا لأن الشعوب ترفض سياستها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن أوروبا ليست بالمكان الذي يسمح لها بانتقاد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، “حتى في القضايا التي لا تخص الاتفاق النووي”.

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي عن ظريف اليوم الأحد قوله:”سياسات أوروبا في منطقتنا لم تفرز سوى الضرر بالنسبة لدول المنطقة، وعلى أوروبا أن تعمل وفق قرار 2231 الذي أصدره مجلس الأمن، وبخصوص الاتفاق النووي ليس مهما ما الخطوات التي اتخذتها وإنما “النتائج” التي حققتها تلك الإجراءات”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: أن “الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها في سوريا، لأن الشعوب ترفض السياسات الأمريكية مما أفشل سياستها، والسيد ترامب اليوم يفرض قانون وسياسة الغاب على العالم”.

وتابع ظريف:”غاية ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية هو ممارسة الضغوط فقط”، مشيرا إلى أن إسرائيل لو تستطيع الدفاع عن الآخرين لدافعت عن نفسها.