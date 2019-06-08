السعودية ترسل شحنات أسلحة وآليات للمجلس العسكري لقتل المدنيين والتنكيل بهم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نشر الدكتور محمود رفعت الخبير القانوني والمحامي الدولي، وثيقة وصوراً تُظهر إرسال السعودية شحنات أسلحة وآليات عسكرية الى السودان لقتل وقمع المتظاهرين المدنيين.

وقال الخبير القانوني إن تلك الشحنات ارسلتها السعودية من ميناء جدة لمليشيات “الجنجويد” لتقتل وتنكل بأبناء السودان والتي يتزعمها المدعو محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري.

وأكد المحامي الدولي أن شحنات الأسلحة والآليات العسكرية هي من نفس شحنات المعدات والآليات العسكرية “التي ترسلها المملكة لمليشيات حفتر ليحرق بها الشعب في ليبيا. بينما تقوم هي مباشرة مع الإمارات بحرق شعب اليمن”.في ذات السياق، وتأكيداً لدور الإمارات في حالة الفوضى الدموية التي ينزلق إليها السودان في الأيام الأخيرة، وثق مقطع فيديو، استخدام قوات الدعم السريع السودانية، مدرعات إماراتية، في أحد الشوارع القريبة من مقر اعتصام القيادة العامة الذي تم فضه بالقوة، وقتل أكثر من 113 متظاهراً وأصيب حوالي 500 آخرين.