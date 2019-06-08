وزير إماراتي يكشف حقيقة وجوده بالخرطوم

أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، عن استغرابه من فبركات الإعلام القطري، بحسب تعبيره، والذي يروج لوجوده في العاصمة الخرطوم، بينما هو يحضر منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، واصفاً ما يروجوه بالأخبار الكاذبة.

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وبحسب الانتباهة غرد قرقاش على حسابه في تويتر قائلاً: (استغربت ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي والتي تروج لوجودي في الخرطوم).

وأضاف قائلاً: (أشارك حالياً في منتدى براتسلافا في سلوفاكيا، ديدنهم الأخبار الكاذبة وربنا يقي السودان ربيعهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)