أكثر من مائة بند في “اعلان مكة”.. تنفيذ بند واحد سنعتبره نجاحا غير مسبوق.. بقلم اسيا العتروس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكثرمن مائة بند تضمنه “اعلان مكة”الصادر عن قمة التعاون الاسلامي عشية البحث عن هلال العيد الذي اختلف المسلمون في تحديد موعده لتضاف الى ما تضمنه اعلان القمة الخليجية والعربية من بنود في أعقاب جولة ماراطونية من القمم التي عقدت على عجل و انتفضت على عجل ليعود كل الى موقع حكمه في عالم تتعمق جروحه يوما بعد يوم و يتنافس أبناءه على قتل وتصفية بعضهم البعض بعد أن استعصت معهم كل الوصفات المحلية والمستوردةو فشلت كل الوساطات و الجهود و البعثات الدولية في انهاء حالة الحرب والاستنزاف التي تسود المشهد ..

ممثلوسبع وخمسون بلدا وبعد أن أنهوا أداء مناسك العمرة , عمدوا الى استباق الذكرى الخمسين اواليوبيل الذهبي لمنظمة التعاون للتعاون الاسلامي لعقد قمتهم الرابعة عشرة في تاريخ المنظمة والثالثة في سلم القمم التي احتضنتها مكة أرض الوحي في الايام الاكثر قداسة عند المسلمين لاصداروثيقتهم التي لم تترك شاردة أو واردة من قضايا العرب و المسلمين من الفقر العلمي و المعرفي والتطرف و الارهاب الى معاناة الروهينغا و معاناة الصومال و معاناة الاجئين و السوريين و الافغان و اليمن الى مختلف الازمات العالقة في العالم الاسلامي في مختلف القارات الا و رصدتها و دعت الى التضامن حولها ..ليظل السؤال المطروح كم بندا قابل للتحقيق بعد كل البيانات و ما الذي يمكن أن يتغير في حاضرو مستقبل الدول العربية والاسلامية التي تعد مليار و نصف من المسلمين في العالم ؟..لا خلاف أن للهزل موقعه وللجد موقعه و المتامل في بنود اعلان مكة يدرك محاولةواضحة للتداركو رد اللوم و العتاب بشان القضية الفلسطينية التي احتلت موقعا مهما في الاعلان حتى أن الرئيس الفلسطيني اعتبر انها انتصرت للفلسطينيين في مواجهة صفقة القرن التي يجري الاعداد لها لكشف بقية بنودها خلال الايام القادمة ..

طبعا, لا يمكن التوقف عند مختلف ما تضمنه الاعلان و لكن وجب الاشارة الى أن وجود امرأة واحدة على رأس السلطة في بلد اسلامي و هي رئيسة بنغلاديش يعكس وضعا يشكو من انعدام التجانس و التوازن و يؤكد أن جزءا لا يستهان به من قضايا و ازمات العرب و المسلمين مرتبطة بتهميش و اهمال نصف هذه المجتمعات ممثلة في المرأة التي سمع صوتها خلال القمة مرة واحدة …النقطة التالية فترتبط بكلمة رئيس الوزراء الباكستاني خلال القمة و هو الذي اقتحم حديثا الحياة السياسية قادما من بريطانيا و هو الذي وضع الاصبع على الداء في تشخيصه للمشهد في العالم الاسلامي واعتباره ان هناك ازمة فكرو بحث علمي وعقدة جهل وتخلف تسود المجتمعات الاسلامية .و قد حرص في خطابه امام القمة على الفصل بين الحق في الدفاع المشروع عن الحقوق و بين الارهاب و توقف عند الخلط المقصود عندما يتعلق الامر بالمقاومة الفلسطينية التي تتحول الى ارهاب واستعرض ما تقوم به اللوبيات المتنفذة في الغرب من دعاية و سيطرة على مؤسسات صنع القرار …في المقابل فان جل الخطب لم تخرج عن السائد والمالوف و عن خطب الادانة للدور الايراني والتاايد والتضامن مع المملكة …

وبعيدا عن الوقوع في فخ استعراض المهرجان الخطابي للقادة العرب و المسلمين فقد ظلت ايران الحاضر بالغياب تماما كما هو الحال بالنسبة لتركيا حيث تعللت المصادر التركية بأن المعركة الانتخابية للبلديات في اسطنبول وراء غياب الرئيس التركي و الحال أن علاقة اردوغان و الرياض عرفت المزيد من التعقيدات و الازمات على خلفيةجريمة اغتيال الصحفي خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول و ربما لم يشا أردوغان ان يجد نفسه وجها لوجه مع ولي العهد الامير محمد الذي كان حاضرا طوال أشغال القمة ..

وحتى نكون واقعيين فقد يكون في بعض المبادرات التي تضمنها اعلان منظمة التعاون و هي و ان تأخرت أكثر مما ينبغي فقد يكون في تفعيلها ما يمكن أن يساهم في انقاذ ماء الوجه و سنستعرض ثلاث بنود أما الاول فيتعلق ب

-حضّ قمّة التعاون الإسلامي فجرالسبت الدول الأعضاء فيها على “مقاطعة” الدول التي نقلت سفاراتها إلى مدينة القدس وهي خطوة مطلوبة وفيها اشارة على أنه لا مجال للقبول بالتفريط بالمقدسات

-البند الثاني و يتعلق برسالة أخرى من دول المنظّمة بشأن رفض القرارالارعن للرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان.على أنه ورغم أهمية هذه القرارات فان اخراجها من الورق الى التنفيذ يظل المعضلة الكبرى عندما يتعلق الامر بمقاطعة الدول المعنية التي فتحت سفارات لها في استخفاف بالقانون الدولي ..وتبقى البنود المتعلقة باجتثاث الفكرالارهابي ومكافحة الاسلاموفوبيا من العناوين الكبرى والشعارات التي تحتاج الى خطة واضحة و مدروسة لتحويلها الى مبادرة متكاملة ..ان تنفيذ بند واحد كامل من الاعلان سنعتبره نجاحا غير مسبوق ..