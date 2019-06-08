شاهد بالفيديو : هذه هي حقيقة قوات الدعم السريع….

شهاب محمد - الخرطوم - 8 يونيو، 2019 الخليج 365: المادة السابقة تشيع الشهيد ملازم عصام محمد نور الذي اغتالته يد الغدر والعار وسط اهله… المقالة القادمة ماذا يخطط الحوثيون لنجران وجيزان؟ وكيف تغيرت الاستراتيجية من الازعاج الى التوغل.. بقلم كامل المعمري

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