شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انا لله وانا اليه راجعون.

تم تشييع جثمان الشهيد ملازم اول شرطة عصام محمد نور الدفعه 67 والذي اغتالته مليشيات الجنجويد في منزله اليوم السبت بأمبدة بمدينة امدرمان واصابة شقيقه ووالده. نسأل الله ان يسكنه الفردوس الأعلى شهيداً وان يلهم اهله ومعارفه الصبر وحسن العزاء..

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كانت هذه تفاصيل خبر تشيع الشهيد ملازم عصام محمد نور الذي اغتالته يد الغدر والعار وسط اهله… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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