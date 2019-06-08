أخبار لا تفوتك| قرقاش ينفي تواجده بالخرطوم.. وبيان هام للجيش (موجز)

خلال الساعات الماضية، شهدت السودان عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:



السلطات السودانية تكشف مدة توفر الوقود في البلاد

وجهت وزارة النفط والغاز السودانية، السبت، رسالة مهمة إلى السودانيين بشأن كميات الوقود المتوفرة في البلاد، وذلك بعد تردد أنباء عن وجود شح في المحروقات، مثل البنزين وغاز الطبخ.

وقال مدير إدارة الإمداد والتوزيع في الوزارة، فيصل عبود، لوكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن المواد البترولية "متوفرة وتنساب بيسر".

ولفت إلى توفر البنزين في الأسواق السودانية، بجانب وصول أسطول إلى البلاد يحمل 40 ألف طن قبل يومين، مشيرا إلى أن هذه الكمية حاجة البلاد تكفي لمدة أسبوع، بواقع استهلاك يومي يبلغ 9400 طن.

وقال المسؤول النفطي أن الوزارة تبذل جهودا من أجل تغطية احتياجات الموسم الزراعي من البنزين، مؤكدا على أن ثلاث بواخر محملة بالوقود في طريقها إلى البلاد، مؤكدا أنها ستصل أيام 10 و 13و 17 يونيو الجاري.

أما بخصوص الكمية المتوفرة من البنزين في السودان للأغراض الأخرى، فأكد عبود أنها تغطي حاجة البلاد لمدة شهر "والعمل متواصل حيث يعمل الميناء الجنوبي ليلا ونهارا لتوفير ونقل احتياجات البلاد من المواد البترولية".

وحول مدى توفر غاز الطبخ، قال المسؤول النفطي إنه "متوفر وفائض بصورة كبيرة"، مؤكدا على أن مواعين التخزين كلها ممتلئة بطاقتها الكلية البالغة عشرة آلاف و500 طن"، لافتا إلى مساع "لتخزين فائض الكميات بإيجاد مواعين إضافية".

وشدد على أن الوقود ينساب بصورة طبيعية إلى المحطات الداخلية، مؤكدا أن محطات التغذية لم تنقطع طوال عطلة العيد واليوم تمت تغذيته بولايات السودان المختلفة مع دخول أعداد مقدرة من ناقلات الوقود من الجيلي للخرطوم لتغذية المحطات البالغة 301 محطة بالولاية .

وأكد عبود عدم وجود أزمة وقود بالسودان، وأن العمل يتواصل بالمحطات الداخلية والميناء الجنوبي ببورتسودان دون انقطاع.

قرقاش ينفي تواجده في الخرطوم

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، أنباء تحدثت عن تواجده في العاصمة السودانية الخرطوم، مؤكدا أنه يشارك حاليا في منتدى براتيسلافا في سلوفاكيا.

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وقال قرقاش على "تويتر": "استغربت، ولم أستغرب فبركات منصات الإعلام القطري ومنها الميدل إيست آي التي تروج لوجودي في الخرطوم".

وكانت تقارير صحفية، قد ذكرت أن وفدا سعوديا إماراتيا رفيع المستوي ضم الأمير خالد بن سلمان وقرقاش ومحمد دحلان مستشار ولي عهد أبوظبي، قد زار الجمعة السودان والتقى رئيس "المجلس العسكري" الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وذلك قبل وصول رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للخرطوم.

المجلس العسكري يصدر بيانا بشأن الوساطة الإثيوبية

ثمّن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، المبادرة التي يقودها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، للوساطة بينه وبين قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الحراك الشعبي في البلاد، مؤكدا "انفتاحه وحرصه على التفاوض".

وأكد المجلس في بيان "حرصه وانفتاحه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".

وأعرب المجلس العسكري الانتقالي عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية على "مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان".

ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي للتوسط في حل الأزمة السياسية في السودان، وحث الحكام العسكريين والمعارضة المدنية على "التحلي بالشجاعة لحل المأزق" الذي أعقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

حركة السير تعود جزئيا في الخرطوم مع انتشار لقوات الدعم السريع

عادت حركة السير بصورة جزئية في شوارع ولاية الخرطوم، اليوم السبت، مع انتشار كبير لقوات الدعم السريع خاصة على الجسور والمواقع الحيوية.

وقال شهود عيان لـ"سبوتنيك" إن هناك "انتشارا كبيرا لقوات الدعم السريع بولاية الخرطوم، مع تمركز بعضها على الجسور وبعض المواقع الحيوية"، موضحين "هناك انتشار لعناصر الجيش والشرطة في مدن أم درمان والخرطوم بحري".

وأضاف شهود العيان "حركة السير عادت بصورة طبيعية جزئيا، عقب إزالة أجزاء واسعة من المتاريس في الشوارع الرئيسية بولاية الخرطوم بواسطة القوات النظامية".

