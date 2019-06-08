4 أدلة تثبت حسن نية المجلس العسكري السوداني (إنفو جراف)

التصفيات المؤهلة ليورو 2020 كرواتيا x

15:00 ويلز روسيا البيضاء x

20:45 ألمانيا بلجيكا x

20:45 كازاخستان اليونان x

20:45 إيطاليا تركيا Advertisements x

20:45 فرنسا كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019 الولايات المتحدة الأمريكية x

17:30 الإكوادور كوريا الجنوبية x

20:30 السنغال مباريات دولية ودية نيجيريا - أساسي x

18:00 زمبابوي - أساسي

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