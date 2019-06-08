الصين تحظر مواقع إخبارية عالمية.. ما الأسباب؟

حظرت السلطات الصينية موقع صحيفة "الغارديان" البريطانية على الإنترنت، وذلك وسط حملة على المواقع الإخبارية الدولية بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لمذبحة ميدان تيانانمن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحكومة الصينية حظرت أي تغطية صحفية للحادث، الذي وقع قبل ثلاثين عاما عندما هاجم المتظاهرين في بكين الذين كانوا يشاركون في المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

وأفادت "الغارديان" بأنه تم حظر وسائل إعلام أخرى في الأيام الأخيرة، منها "واشنطن بوست" و"هافينجتون بوست" و"إن بي سي".

وأصدرت السفارة البريطانية في بكين هذا الأسبوع بيانا باسم وزير الخارجية، جيريمي هانت، لإحياء ذكرى مذبحة تيانانمن، لكنها قالت إنه تم حذفه من الشبكات الاجتماعية المحلية.

وقال المسؤول الصحفي بالسفارة، آشلي روجرز، "لقد حاولنا أيضا نشر هذا البيان على قناة Weibo لكن تم حذفه على الفور في كل مرة وتم تعليق وظيفة النشر على حسابنا مؤقتا. ولكن على الرغم من التحديات، سندافع دائما عن قيمنا وحقنا في الاحتجاج بسلام".

وتعود أحداث ميدان تيانانمن عندما خرج الطلاب في عام 1989 يطالبون بحرية الصحافة والتعبير والتظاهر والإفصاح عن أصول الزعماء، وأرسلت بكين القوات الدبابات لقمعهم وسق في حينها آلاف القتلى.

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وتمثل أحداث تيانانمين نقطة خلاف بين الصين والعديد من الدول الغربية التي ناشدت القادة الصينيين تحمل مسؤولية إعطاء الأمر للجيش بفتح النار على أفراد من شعبهم.

ونددت وزارة الخارجية الصينية بانتقادات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي دعا الصين لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وقدم التحية "لأبطال الشعب الصيني الذين وقفوا بشجاعة قبل 30 عاما في ميدان تيانانمين للمطالبة بحقوقهم".

وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في إفادة صحفية يومية في بكين إن بومبيو "شن هجوما خبيثا على النظام السياسي الصيني".