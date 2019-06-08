بعد "كارثة الدانوب".. عمليات استجواب لـ200 شخص

أجرت الشرطة الهنغارية عمليات استجواب واسعة، شملت 230 شخصا و66 "شاهدا"، بشأن الكارثة التي نجمت عن تصادم قاربين في نهر الدانوب في العاصمة بودابست، وراح ضحيتها 18 سائحا من كوريا الجنوبية.

وقالت الشرطة، السبت، إن قبطان القارب السياحي الذي اصطدم في 29 مايو مع قارب كان يقل سائحين، لم يكشف عن تفاصيل الحادث أثناء الاستجواب.

يذكر أن القارب السياحي كان قد غرق في غضون ثوان بعد الاصطدام، وتوفي طاقم السفينة الهنغاري، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين.

ونجحت السلطات في إنقاذ 7 أشخاص من كوريا الجنوبية.

والجمعة الماضي، وصلت رافعة عائمة ضخمة إلى جسر مارغيت، حيث يقع قارب هابلياني (حورية البحر) على بعد حوالي 9 أمتار تحت السطح، حيث أعد غواصون مجريون وكوريون القارب ليتم رفعه.

وأعاق ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب جهود انتشال القارب.