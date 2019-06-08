وقالت الشرطة، السبت، إن قبطان القارب السياحي الذي اصطدم في 29 مايو مع قارب كان يقل سائحين، لم يكشف عن تفاصيل الحادث أثناء الاستجواب.
يذكر أن القارب السياحي كان قد غرق في غضون ثوان بعد الاصطدام، وتوفي طاقم السفينة الهنغاري، فيما لا يزال 9 آخرون في عداد المفقودين.
ونجحت السلطات في إنقاذ 7 أشخاص من كوريا الجنوبية.
والجمعة الماضي، وصلت رافعة عائمة ضخمة إلى جسر مارغيت، حيث يقع قارب هابلياني (حورية البحر) على بعد حوالي 9 أمتار تحت السطح، حيث أعد غواصون مجريون وكوريون القارب ليتم رفعه.
وأعاق ارتفاع منسوب المياه في نهر الدانوب جهود انتشال القارب.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد "كارثة الدانوب".. عمليات استجواب لـ200 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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