بعد عام واحد مع "البلوز".. ساري على أعتاب يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي تشلسي الإنجليزي سمح لمدربه ماوريسيو ساري بالعودة إلى إيطاليا وتدريب فريق يوفنتوس.

وأفادت التقارير بأن المدرب الإيطالي لفريق تشلسي الإنجليزي، اقترب من الانضمام إلى يوفنتوس بعقد مدته 3 سنوات، بعد أن تم تأمين رحيله من النادي الإنجليزي.

جاء ذلك بعد أن التقى وكيل المدرب الإيطالي فالي راماداني مع مسؤولين في تشلسي، الجمعة، والاتفاق معهم بما يتيح للمدرب ماوريسيو ساري حرية الانضمام لنادي يوفنتوس، بعد رحيل مدربه ماسيميليانو أليغري، الذي أمضى 5 سنوات مع النادي الإيطالي، وفق ما ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكان تشلسي قد تعاقد مع ساري في الصيف الماضي بعقد يمتد لموسمين، وتمكن من قيادته إلى إنهاء الموسم في المركز الثالث في البريميرليغ، وضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، قبل أن يتوج الأربعاء بلقب "يوروبا ليغ" على حساب الغريم اللندني أرسنال 4-1 في النهائي الذي استضافته مدينة باكو.

ورغم أنه بقي من عقده مع تشلسي عام، مع خيار التمديد لعام ثالث، فإن ساري لم يشعر بالراحة للعيش والعمل في إنجلترا، كما أنه شعر بالإحباط لعدم وجود علاقة وثيقة مع صانعي القرار في الفريق الإنجليزي، كما أفادت "سكاي سبورتس".

أما النادي الإنجليزي، فبحسب مصادر، فإنه لم تكن لديه النية في فصل ساري من عمله هذا الصيف، لكنه "لا يرغب في الاحتفاظ بشخص لا يشعر بالسرور داخل النادي".