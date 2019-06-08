"العسكري" : حريصون على التوافق الوطني والتحول الديمقراطي

أعرب المجلس العسكري الانتقالي السوداني، اليوم (السبت)، عن شكره لدولة إثيوبيا، ورئيس وزراءها آبي أحمد، على مبادرته وحرصه على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان.

وأكد المجلس العسكري، في بيان صحافي، انفتاحه وحرصه على التفاوض مع الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي.

