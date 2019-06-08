المجلس العسكري يصدر بيانا بشأن الوساطة الإثيوبية

وأكد المجلس في بيان "حرصه وانفتاحه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني، والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي للتأسيس للتحول الديمقراطي الذي هو هدف التغيير والتداول السلمي للسلطة في البلاد".
وأعرب المجلس العسكري الانتقالي عن شكره وتقديره لحكومة جمهورية إثيوبيا الفدرالية على "مبادرتها الكريمة وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية في السودان".
ويسعى رئيس الوزراء الإثيوبي للتوسط في حل الأزمة السياسية في السودان، وحث الحكام العسكريين والمعارضة المدنية على "التحلي بالشجاعة لحل المأزق" الذي أعقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
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