ريال مدريد يطلب ساديو ماني من ليفربول

يبدو أن صفقات نادي ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الجاري ستكون الأبرز على الإطلاق، بعد أن أعلن النادي الملكي عن صفقتين منذ انطلاق الميركاتو الصيفي.

وتتمثل تلك الصفقتين في الصربي لوكا يوفيتش، من آنتراخت فرانكفورت الألماني، والبلجيكي إدين هازارد، من تشيلسي الإنجليزي. وذلك بحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز".

ولا يزال ريال مدريد مصرا على إتمام التعاقد مع النجم السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، والمتوّج برفقة فريقه بدوري أبطال أوروبا الموسم المنقضي. ويصر مسؤولو النادي الملكي على إنهاء صفقة ماني، في ظل الرغبة الشديدة من جانب الفرنسي، زين الدين زيدان، بضم اللاعب السنغالي الدولي.

وتستعد إدارة ريال مدريد لإبرام صفقة تبادلية مع ليفربول، ينتقل بمقتضاها إيسكو أو ماركو أسينسيو إلى الريدز، إضافة إلى 60 مليون يورو، مقابل الحصول على خدمات ماني، على أمل أن يوافق مسؤولو ليفربول على هذا العرض.

وسبق أن عرض ليفربول 180 مليون يورو للتعاقد مع أسينسيو، إلا أن إدارة ريال مدريد رفضت العرض، وقالت إن اللاعب الإسباني الشاب لن يغادر سانتياغو برنابيو.

ولعب ماني دورا بارزا مع ليفربول هذا الموسم، حيث تُوّج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، مناصفة مع زميله المصري الدولي، محمد صلاح، والغابوني أوباميانغ، لاعب آرسنال، كما قاد الفريق للتتويج بأميرة أوروبا على حساب توتنهام.