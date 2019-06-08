غداً الاحد.. عصيان.. عصيان.. عصيان.. #العصيان_المدني_الشامل

شهاب محمد - الخرطوم - 8 يونيو، 2019 الخليج 365: غدا لااحد سيبدا العصيان الشامل في البلاد دعوة من قوى الحرية و التغير العصيان_المدني_الشامل المادة السابقة إعتقال خميس جلاب ومبارك أردول في الخرطوم

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